Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda Taraftara Açık Antrenman Yaptı

Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taraftara açık antrenman yaptı.

2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk olarak Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etap çalışmalarının ikinci gününde taraftara açık antrenman gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yaylaya gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı. Futbolcuların tesislerden sahaya inmeleriyle birlikte taraftarlar tezahüratlarla destekte bulundu. Sahada toplanan futbolcular alkışlarla karşılık vermesinin ardından idman ısınma ve koşularla başladı.

Teknik ekip tarafından belirlenen 11'lere göre savunma ve hücum çalışmasına geçildi. Savunma oyuncularının topu oyuna sokması ve devamında orta sahadaki pas trafiği çalışmasında sık sık antrenörler tarafından durdurularak neler yapılması gerektiği aktarıldı. Diğer sahada ise hücuma çıkış ve şut çalışması üzerinde duruldu.

Portekizli teknik adam, tribünün bulunduğu alana giderek taraftarlara imza dağıtttı.

Antrenmanda daha sonra diğer sahada 11'e 11 çift kale maç yapılırken, Teknik Direktör Mourinho sete çıkarak oyunculara uyarılarda bulundu.

Esneklik çalışmasının ardından idman sona ererken, futbolcular kenara gelerek kendilerini izleyen taraftarları alkışladı. Futbolculardan Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, taraftarların formalarını imzaladı.

İzinli olan oyunculardan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel, yarın tesislere gelerek kampa katılacak.

Sarı-lacivertliler, yarın basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - DÜZCE