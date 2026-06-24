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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa başladı. İlk antrenman basına açık yapılırken, Dirk Kuyt yardımcı antrenör olarak takımın başında yer aldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını basına açık gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce'ye gitti. Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 30 kişilik futbolcu kafilesiyle birlikte kampa girdi. Yeni transferlerden Vedat Muriqi ile Amara Diouf'un yanı sıra gelecek vadeden isimlerden Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt da kampa dahil oldu. Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında forma giyen ve yeni teknik heyette 1. Yardımcı Antrenör olarak göreve başlayan Dirk Kuyt da takımın başında yer aldı. Kanarya, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına açık gerçekleştirdi. Futbolculardan Marco Asensio ile Milan Skriniar, bireysel program uygularken, Çağrı Balta ile Adem Yeşilyurt takımla beraber çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan idman daha sonra koşu, paslaşma, dripling, tek kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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