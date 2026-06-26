Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam ediyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon, dar alanda pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı