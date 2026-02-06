Haberler

Fenerbahçe tırı Tavşanlı'da

Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerini tanıtan gezici tır, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük ilgi gördü. Taraftar, çeşitli ürünlerle kulübüne destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye turu kapsamında sarı-lacivertli kulübün lisanslı ürünlerini taraftarla buluşturan Fenerbahçe tırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak olan tırda ürün çeşitliliği beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satışını gerçekleştiren gezici tırın bugünkü durağı Tavşanlı oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tır, sabahın erken saatlerinden itibaren her yaştan sarı-lacivertli taraftarın akınına uğradı. Formalardan aksesuarlara, hediyelik eşyalardan yeni sezona kadar geniş bir ürün yelpazesinin sunulduğu tırda, taraftarlar kulüplerine destek olmanın gururunu yaşadı.

Tırı ziyaret ederek alışveriş yapan yerel esnaflardan Mahir Aydın, ürünlerin kalitesinden ve çeşitliliğinden memnun kaldığını dile getirerek, "Fenerbahçe tırının ayağımıza kadar gelmesi bizler için büyük bir mutluluk. İçeride ürün yelpazesi oldukça geniş, her bütçeye ve her zevke uygun çeşit çok. Biz de kulübümüze destek olmak için buradayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

