Fenerbahçe Ticaret Liseliler Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Fenerbahçe Ticaret Liseliler Derneği'nin 1'inci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda faaliyet raporu ve gelir-gider durumunun bildirilmesinin ardından mevcut geçici yönetimin ibrası için oylama yapıldı. İstanbul Maltepe'de yapılan genel kurul toplantısına

dernek üyelerinin yanı sıra; Fenerbahçe Kulübü eski yönetim kurulu üyesi ve Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Kurucu Başkanı Metin Doğan, dernek başkanları ile eski futbolcular katıldı.

Daha sonra yapılan seçimde mevcut başkan Metin Sağlam, başkanlığı Tankut Coşkunsu'ya devretti.

Fenerbahçeli Ticaret Liseliler Derneği'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Tankut Coşkunsu, Ahmet Demirer, Hakan Karacaoğlu, Emine Müge Ayyüce, Sedat Aksu, Suat Açıkbaş, Umut Mehmet Bayak.

Yedek üyeler ise Zeynep Müge Akkaya, Hasan İlkay Sorucu, Şeref Tekin, Emrah Eşref İnal, Emine Aşık, Berkant Özsinan ve Yaşar Süzer isimlerinden oluştu.