Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varıp, İstanbul'a getirdiği milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki genç forvet için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Tiago Çukur Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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