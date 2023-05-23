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Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi

Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çabukluk çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Türkiye Kupası Fenerbahçe Spor Spor Haberler

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