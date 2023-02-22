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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de antrenmanlar son sürat devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus antrenmandan, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyoruz" paylaşımı yaptı. Jesus'un paylaşımı sosyal medyada zirveye oturdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçın, 26 Şubat Pazar günü oynanacağı bildirilmişti.

Antrenmanlara devam eden Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından şampiyonluk mesajı paylaştı. Jesus'un paylaşımı sosyal medya gündeminde bir anda zirveye yerleşti.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Tecrübeli Portekizli teknik direktör yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Sarı-Lacivertliler bu sezon Jorge Jesus yönetiminde21 maçta 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde 45 puan ile 2. sırada yer alıyor. Galatasaray maç fazlasıyla 54 puanla zirvede bulunuyor.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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