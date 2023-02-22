Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de antrenmanlar son sürat devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus antrenmandan, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyoruz" paylaşımı yaptı. Jesus'un paylaşımı sosyal medyada zirveye oturdu.