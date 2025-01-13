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Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi

Fenerbahçe, tarihinin en erken golünü yedi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 25. saniyede kalesinde golü gördü ve 1-0 geriye düştü. Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti. Pedrinho'nun golü aynı zamanda bu sezon atılan en erken ikinci gol oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler maç başlar başlamaz kalesinde tarihi bir gol gördü.

KONYASPOR 25. SANİYEDE ATTI

Maça Fenerbahçe'nin santrasıyla başlandı. Sağ kanattan topla buluşan Konyasporlu Kramer, yerden pasla topu Pedrinho ile buluşturdu. Brezilyalı futbolcu, yaptığı vuruşla fileleri buluşturdu ve takımını maçın başında 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE'NİN TARİHTE YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Bu gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu. Tarihi gol, aynı zamanda bu sezonun en erken atılan ikinci golü olarak da kayıtlara geçti. Sezonun en erken golünü Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio, 24. saniyede Beşiktaş'a atmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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