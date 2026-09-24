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Fenerbahçe Tarfin, yarın Virtus Bologna ile Avrupa Ligi açılışında karşılaşacak

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Virtus Bologna'yı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan yayımlanacak maçta sarı-lacivertliler, yeni sezonu taraftarı önünde açacak.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, yeni sezonu taraftarı önünde açacak.

Virtus Bologna ile Avrupa Ligi'nde daha önce 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, söz konusu maçların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, rekabette son 5 müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

Bu sezonki 4. resmi maçı

Fenerbahçe, yeni sezondaki 4. resmi maçına Virtus Bologna karşısında çıkacak.

Sezon öncesi Avrupa Ligi'nin ilk kez düzenlediği Süper Kupa'ya katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 92-90 yenilerek final şansını kaybetti. Fenerbahçe, ikinci maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, üçüncü resmi karşılaşmasını ise 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş ile yaptı. Müsabakayı 72-59 kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kupa moraliyle girdi.

Üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek

Fenerbahçe Tarfin, bu sezon Avrupa Ligi'nde üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu 2017'de elde eden sarı-lacivertliler, ikinci zaferini 2025'te yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon da mutlu sona ulaşarak tarihinin üçüncü Avrupa Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA
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