Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup olarak 3. yenilgisini aldı

Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup olarak 3. yenilgisini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 3. yenilgisini yaşarken Real Madrid 6. galibiyetini elde etti.
Salon: Movistar Arena
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Stefan Calic (Sırbistan)
Real Madrid : Feliz 8, Maledon 26, Procida 5, Jantunen, Tavares 14, Luwawu-Cabarrot 8, Pradilla 4, Abalde 8, Campazzo 10, Okeke 6, Jones 6
Fenerbahçe Tarfin: Larkin 7, Baldwin 7, Shields 8, Key 6, Sertaç Şanlı, Bingham 3, Melli 2, Horton-Tucker 16, Forrest 6, Clyburn 21
1. Periyot: 22-24
Devre: 47-42
3. Periyot: 70-55
Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 3. yenilgisini yaşadı.
Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.
Çift maç haftasını galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe'de Will Clyburn'ün 21, Talen Horton-Tucker'ın 16 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.
İspanyol temsilcisinde ise Theo Maledon'un 26 sayısı galibiyette dikkati çekti.