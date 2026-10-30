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Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup olarak 3. yenilgisini aldı

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Real Madrid'e 95-76 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 3. yenilgisini yaşarken Real Madrid 6. galibiyetini elde etti.

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Real Madrid : Feliz 8, Maledon 26, Procida 5, Jantunen, Tavares 14, Luwawu-Cabarrot 8, Pradilla 4, Abalde 8, Campazzo 10, Okeke 6, Jones 6

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 7, Baldwin 7, Shields 8, Key 6, Sertaç Şanlı, Bingham 3, Melli 2, Horton-Tucker 16, Forrest 6, Clyburn 21

1. Periyot: 22-24

Devre: 47-42

3. Periyot: 70-55

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid'e deplasmanda 95-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 3. yenilgisini yaşadı.

Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

Çift maç haftasını galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe'de Will Clyburn'ün 21, Talen Horton-Tucker'ın 16 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

İspanyol temsilcisinde ise Theo Maledon'un 26 sayısı galibiyette dikkati çekti.

Kaynak: AA
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