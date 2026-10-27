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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Flammes Carolo'yu yarın konuk edecek

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Flammes Carolo Basket'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de konuk edecek. C Grubu'nda 2'de 2 yaparak lider olan Fenerbahçe, iki maçını kazanıp averajla ikinci sıradaki rakibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

C Grubu'nda sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, 4 takımlı grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa temsilcisi de iki maçını da kazanarak averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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