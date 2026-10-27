Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Flammes Carolo'yu yarın konuk edecek

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Flammes Carolo'yu yarın konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Flammes Carolo Basket'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de konuk edecek. C Grubu'nda 2'de 2 yaparak lider olan Fenerbahçe, iki maçını kazanıp averajla ikinci sıradaki rakibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
C Grubu'nda sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, 4 takımlı grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa temsilcisi de iki maçını da kazanarak averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA