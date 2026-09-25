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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti

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EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, iki kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başladı ve Virtus Bologna karşısındaki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Stefan Calic (Sırbistan)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 13, Shields 12, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 12, Melli 4, Silva 3, Clyburn 8, Sargiunas 6

Virtus Bologna: Carr 12, Moore 9, Alston 10, Klintman 4, Diarra 8, Bello 6, Frazier 8, Edwards 2, Hackett, Ferrari 2, Diouf 7

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-55

Beş faulle çıkan: 37.53 Klintman (Virtus Bologna)

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.

İki kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekip, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe Tarfin, düşük tempoda geçen ve daha çok boyalı alandan skor üretilen ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İki ekibin de hücumda ritim yakalamakta zorlandığı ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 39-38 üstün gitti.

Üçüncü periyoda istekli başlayan Virtus Bologna, peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 46-53. Kalan bölümde 13-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bu çeyreği 59-55 önde bitirdi.

Sadece iki kez geriye düştüğü dördüncü ve son periyotta Horton-Tucker'ın skorer oyunuyla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 78-68 kazandı.

Kaynak: AA
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