Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yenerek 5. galibiyetini aldı

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 5, Horton-Tucker 14, Shields 17, Key 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 3, Bingham 4, Baldwin 11, Melli 2, Juzang, Clyburn 11

Partizan : Jones 6, Thompson 13, Stevens 12, Tanaskovic 6, Jekiri 2, Allman 7, Vildoza 5, Hayes 12, Lakic, Pajola, Lauvergne 2, Sy

1. Periyot: 12-19

Devre: 25-28

3. Periyot: 59-44

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.

Bu sonuçla çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA