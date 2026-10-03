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Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 yenerek ikinci galibiyetini aldı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım ligdeki ikinci galibiyetini alırken başkent ekibi ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Anıl Veziroğlu, Ömer Sarı

Nesibe Aydın : Ivanona 13, Yağmur Kübra Önal 10, Nelson 12, Büşra Akgün 12, Begic 13, Tuğçe Gürel 3, Şeyma Yıllık, Ceylin Altunpa 6, Nisa Söylemez, Azra Tura, Berfin Baran

Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar, Anderson 8, Pouye 11, Meesseman 16, Zeynep Şevval Gül 3, Manolya Kurtulmuş 8, Olcay Çakır Turgut 5, Sıla Kaplan 3, Tuana Vural, Geiselsoder 18, Holingsvorth 4, Lacan 12

1. Periyot: 8-25

Devre: 32-56

3. Periyot: 46-75

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki ikinci galibiyetini alırken başkent ekibi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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