Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibiyle sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

ISINMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı. Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Meksika Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan ve sakatlığını atlatan Edson Alvarez, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.