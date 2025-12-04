Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var
Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca 6 dakika oynayan Rodrigo Becao'ya Brezilya ve İtalya'dan talip çıktı. Tedesco'nun planlarında yer almayan stoperin devre arasında ayrılması bekleniyor.
- Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca Çaykur Rizespor karşılaşmasında 6 dakika süre alan Rodrigo Becao, devre arasında takımdan ayrılacak.
- Rodrigo Becao'ya hem Brezilya hem de İtalya liglerinden kulüpler ilgi gösteriyor.
- Rodrigo Becao'nun transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca Çaykur Rizespor karşılaşmasında 6 dakika süre alabilen Rodrigo Becao, Domenico Tedesco'nun gelecek planlarında yer almıyor. Bu nedenle tecrübeli stoperin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BREZİLYA VE İTALYA'DAN İLGİ VAR
Uzun yıllar İtalya'da forma giyen ve ülkesinde de takip edilen Becao'ya, hem Brezilya hem de İtalya liglerinden kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Savunmada süre bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun, transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
AYRILIK KAPIDA
Teknik direktör Tedesco'nun oynattığı sistemde yer bulamayan Becao'nun, Fenerbahçe ile yollarını devre arasında ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.