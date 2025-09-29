Haberler

Fenerbahçe taraftarının çıldırdığı anlar! Futbolcular zor sakinleştirdi

Fenerbahçe taraftarının çıldırdığı anlar! Futbolcular zor sakinleştirdi
Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında Anderson Talisca damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı. Daha önce Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı kaçıran Talisca'ya taraftarlar, penaltı öncesinde tepkilerini ıslıklarla gösterdi. Ancak Brezilyalı yıldız bu kez hata yapmadı ve topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

TRİBÜNDEN ISLIKLI TEPKİ

Maçın 62. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Brezilyalı yıldız topun başına geçtiği anda tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Taraftarlar, daha önce Göztepe ve Alanyaspor karşılaşmalarında kaçırdığı penaltıları hatırlatarak Talisca'ya tepki gösterdi.

BU KEZ KAÇIRMADI

Anderson Talisca, bu sezon üçüncü kez penaltı kullanırken, ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu, tepkilere rağmen topu ağlara göndermeyi başardı ve Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular Talisca'nın yanına giderek takım arkadaşlarına destek oldu. Brezilyalı yıldız da sevinç sırasında takım arkadaşlarıyla kucaklaşarak moral buldu.

