Güncelleme:
Fenerbahçe'de Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sakatlığı nedeniyle iğne tedavisi gören Duran'ın, 2 hafta içinde sahalara döneceği bildirildi. Duran, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak. Ancak 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olması planlanıyor.

Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, 2 haftalık tedavi sürecinin ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kolombiyalı forvetin 2 Ekim'de oynanacak Avrupa Ligi'ndeki Nice karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

BENFICA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki forveti Jhon Duran, Benfica karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İki kez MR'ı temiz çıkan oyuncu, ağrı şikayetleri nedeniyle Barcelona'ya giderek iğne tedavisi oldu.

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren futbolcunun döneceği maç belli oldu

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Tedavi sürecinde koltuk değneği kullanan genç futbolcunun yaklaşık 2 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülüyor. Duran, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

HEDEF: NICE MAÇI

Fenerbahçe formasıyla 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Kolombiyalı oyuncunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice maçında takıma katılması planlanıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAkın ÖZYURT:

Yalnız resimdeki taraftar Duran için kara kara düşünmüyor. Belli adamcağızın başka dertleri var.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbfn9ts2sr2:

duran sadece duruyordu zaten o yüzden ona ihtiyaç yok bırak öyle kalsın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
