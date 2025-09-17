Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren futbolcunun döneceği maç belli oldu
Fenerbahçe'de Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sakatlığı nedeniyle iğne tedavisi gören Duran'ın, 2 hafta içinde sahalara döneceği bildirildi. Duran, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak. Ancak 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olması planlanıyor.
BENFICA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki forveti Jhon Duran, Benfica karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İki kez MR'ı temiz çıkan oyuncu, ağrı şikayetleri nedeniyle Barcelona'ya giderek iğne tedavisi oldu.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Tedavi sürecinde koltuk değneği kullanan genç futbolcunun yaklaşık 2 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülüyor. Duran, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
HEDEF: NICE MAÇI
Fenerbahçe formasıyla 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Kolombiyalı oyuncunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice maçında takıma katılması planlanıyor.