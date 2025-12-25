Haberler

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından ilk fotoğrafı paylaşıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saran ile birlikte kulüp binasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve 'çalışmalara devam' mesajı verdi. Söz konusu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından adliye sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüp binasında çekilen kareyi sosyal medya hesabından yayımlayarak "çalışmalara devam" mesajı verdi.

TORUNOĞULLARI'NDAN KULÜP BİNASINDAN PAYLAŞIM

Serbest kalma kararının ardından kulüp binasına geçen Sadettin Saran ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Ertan Torunoğulları, paylaşımına kısa ve net bir not düştü. Torunoğulları, Saran'la birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çalışmalarımıza devam" ifadelerini yazdı.

MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Torunoğulları'nın paylaşımı, Saran'ın sürecin ardından kulüp çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizerken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerman genç :

Yeni ifşa olmamış Torbacı bağlantısımı yapılıyor..!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

senin için

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

LAVUK OTURUŞA BAK SAYGISIZ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

