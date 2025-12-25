Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından adliye sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüp binasında çekilen kareyi sosyal medya hesabından yayımlayarak "çalışmalara devam" mesajı verdi.

TORUNOĞULLARI'NDAN KULÜP BİNASINDAN PAYLAŞIM

Serbest kalma kararının ardından kulüp binasına geçen Sadettin Saran ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Ertan Torunoğulları, paylaşımına kısa ve net bir not düştü. Torunoğulları, Saran'la birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çalışmalarımıza devam" ifadelerini yazdı.

MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Torunoğulları'nın paylaşımı, Saran'ın sürecin ardından kulüp çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizerken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.