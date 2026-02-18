Haberler

Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi

Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarını endişelendiren Kante gelişmesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nottingham Forest maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu N'Golo Kante, antrenmanın bir bölümünde çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar arasında Fransız oyuncunun bir sakatlığı olabileceği düşüncesiyle büyük şüphe uyandırdı.

  • Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, antrenmanın bir bölümünde bireysel çalışma yaptı.
  • N'Golo Kante'nin Nottingham Forest karşısında ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR YAPILDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

ARCHIE BROWN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmazken, zun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldı.

KANTE BİREYSEL ÇALIŞTI

Öte yandan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante antrenmanın bir bölümünde çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü. Bu durum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında endişe yarattı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sakatlığı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alınabileceğini dile getirdi.

İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞI BEKLENİYOR

Bu gelişme sonra N'Golo Kante'nin Nottingham Forest karşısında ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği merakla beklenmeye başladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler

Basın toplantısına damga vuran an
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı

Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı! Bilim dünyasını alarma geçirdi
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Kadıköy'e geri dönen Vitor Pereira'dan basın toplantısına damga vuran sözler

Basın toplantısına damga vuran an
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

Milyonlarca insanı isyan ettiren krizin perde arkası ortaya çıktı