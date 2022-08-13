Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran haber silme vakası: Aradığınız sayfaya ulaşılamıyor
İspanyol bir haber sitesinin, Fenerbahçe'nin Uruguaylı santrfor Maxi Gomez ile anlaştığını açıklaması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan uyandırmıştı. Ancak sitenin bu haberi daha sonra yayından kaldırması ve sayfaya ulaşılamaması Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti.
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler listenin ilk sırasında yer alan Valencia'dan Maxi Gomez için temaslarını sıklaştırırken İspanya'dan gelen bir haber taraftarı sevince boğmuştu. Ancak daha sonra durum taraftarlar için tam tersine döndü.
"GOMEZ, FENERBAHÇE'DE"
İspanyol haber sitesi A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı golcünün sarı-lacivertlilere imza attığının belirtildiği haberde transfer ücretine dair bir detay paylaşılmamıştı.
HABERİ APAR TOPAR SİLDİLER
Türkiye'de ses getiren haber Fenerbahçe taraftarını sevince boğarken sonrasında yaşananlar büyük hayal kırıklığı yarattı. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye imza attığının ifade edildiği haber siteden silindi. Bunun üzerine oldukça sinirlenen sarı-lacivertli taraftarlar, haber sitesini topa tuttu.