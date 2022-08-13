Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran haber silme vakası: Aradığınız sayfaya ulaşılamıyor

İspanyol bir haber sitesinin, Fenerbahçe'nin Uruguaylı santrfor Maxi Gomez ile anlaştığını açıklaması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan uyandırmıştı. Ancak sitenin bu haberi daha sonra yayından kaldırması ve sayfaya ulaşılamaması Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti.