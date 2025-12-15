4-0 kazanılan maçta Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TEDESCO'YA İLGİNÇ TEPKİ

Karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarların ilginç tepkisi damga vurdu. Maça çok etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kaleye 14 şut gönderdi ve 3 gol buldu. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 şuta izin verdi. İkinci yarıda ise her şey tersine döndü. Sarı-lacivertliler, kalesinde 14 şut görürken, dakika 86'ya kadar rakip kaleye hiç şut çekemedi. Kanarya, maçın son anlarında biri gol olmak üzere rakip kaleye 3 şut yolladı. Sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki oyunu taraftarın tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak, ''Farkı neden artırmıyoruz?'', ''4-5-6-7'yi istesek atarız ama hücum bile etmiyoruz'', ''Takım ilk yarıda 10 net gol kaçırdı, ikinci yarıda vitesi bire düşürdü'', ''Taraftarlar olarak ikinci yarıda uyuyakaldık'', ''Tedesco futbolculara daha fazla atmayın demiş'' şeklinde yorumlarda bulundu. Bu yorumlar, Fenerbahçe taraftarının kazanma arzusunu yeniden gözler önüne serdi.

YENİDEN İKİNCİ SIRADA

Konyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte Trabzonspor'un da puan kaybetmesinin ardından yeniden ikinci sıraya yükseldi.