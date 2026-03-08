Haberler

Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Samsunspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de tribünlerinin bir kısmı Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterdi. Tribünlerin bir kısmı ise bu futbolcuları alkışladı.

  • Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü, Samsunspor karşısında ilk 23 dakikada iki gol yiyen takımda Mert Müldür ve Ederson'u ıslıkla protesto etti.
  • Tribünlerin diğer bölümü, protestoların ardından Mert Müldür ve Ederson'u alkışlarla destekledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele etti.

İKİ OYUNCUYA PROTESTO

Samsunspor karşısında ilk 23 dakikada kalesinde iki gol gören Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından iki yıldız oyuncu da top ayağına geldiği esnada ıslıkla protesto etti.

TRİBÜNLERİN DİĞER KISMI DESTEKLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Sarı-lacivertli tribünlerin diğer bölümü de Mert Müldür ve Ederson'u alkışlarla destekledi. Aynı zamanda tribünde tepki gösterenlere de sakin olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

