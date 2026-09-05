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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarlardan tam dolu tribün

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Süper Lig 4. hafta derbisinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar stat önünde ve çevresinde toplanarak meşaleli tezahüratlarla takımlarına destek verdi, biletler kısa sürede tükendi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplandı. Özellikle Yoğurtçu Parkı'nda taraftarlar meşale yakarak tezahüratlarla derbiye hazırlandı.

Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra ise maç saati yaklaştığında tribünlerdeki yerlerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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