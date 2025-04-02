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Fenerbahçe Taraftarından Derbiye Yoğun İlgi

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftarlar, derbi maçı için stadyum çevresinde toplandı ve biletler hızla tükendi.

- Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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