Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

Süper Lig'de oynanan dev Fenerbahçe– Galatasaray derbisi 1-1 sona ererken, sarı-lacivertlilerin beraberlik golü Jhon Duran'dan geldi. 90+5'te ağları havalandıran genç golcü, maçın en kritik anına imza attı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mücadelenin ardından sosyal medya adeta Jhon Duran yorumlarıyla doldu taştı. Fenerbahçe taraftarı, attığı son dakika golü nedeniyle genç oyuncuyu adeta kahraman ilan etti. Taraftarların büyük bölümünün ortak mesajı ise, "O olmasaydı puan alamazdık" oldu.

DERBİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Duran'ın oyuna girdikten sonra yarattığı enerji ve attığı kritik gol, Fenerbahçe camiası içinde de büyük memnuniyet yarattı. Performansı, taraftarlar tarafından maçın en değerli anı olarak değerlendirildi.