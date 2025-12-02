Haberler

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı puan alamazdık" diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor
Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son dakika golüyle takımına beraberliği getiren Jhon Duran, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Fenerbahçe taraftarı, genç oyuncuyu adeta kahraman ilan etti. Duran'ın oyuna girdikten sonra yarattığı enerji ve attığı kritik gol, Fenerbahçe camiası içinde de büyük memnuniyet yarattı. Performansı, taraftarlar tarafından maçın en değerli anı olarak değerlendirildi.

Süper Lig'de oynanan dev Fenerbahçe– Galatasaray derbisi 1-1 sona ererken, sarı-lacivertlilerin beraberlik golü Jhon Duran'dan geldi. 90+5'te ağları havalandıran genç golcü, maçın en kritik anına imza attı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mücadelenin ardından sosyal medya adeta Jhon Duran yorumlarıyla doldu taştı. Fenerbahçe taraftarı, attığı son dakika golü nedeniyle genç oyuncuyu adeta kahraman ilan etti. Taraftarların büyük bölümünün ortak mesajı ise, "O olmasaydı puan alamazdık" oldu.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

DERBİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

DERBİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

