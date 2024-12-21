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Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti

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Fenerbahçe, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterirken, Portekizli antrenörün yıllar önce Roma dönemindeki bir fotoğrafı taraftarları çileden çıkardı. Mourinho'nun uyuduğu görünen fotoğraf üzerine taraftarlar, "Şampiyonluk gidiyor Mourinho uyuyor" şeklinde serzenişte bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17.haftasında Arda Turan'ı teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle biten maç sonra Fenerbahçe adeta çılgına döndü.

"ŞAMPİYONLUK GİDİYOR, MOURİNHO UYUYOR"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı da fitili ateşledi. Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı döneme ait uyuduğu gözüken bir fotoğrafı sosyal medyada etkileşime girerken taraftarlar "Şampiyonluk gidiyor Mourinho uyuyor" şeklinde serzenişte bulundu.

İşte o fotoğraf;

Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti

Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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