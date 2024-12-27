Fenerbahçe takımın yarısını birden gönderiyor
Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli adımlar atıyor. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, gönderilecek isimler de netleşti. Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı belirtildi. İşte o isimler...
Süper Lig devi Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanında gönderilecek futbolcuları da netleştirdi.
TAKIMIN YARISI GİDİCİ
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler ara transfer döneminde 4 transfer yapacak ve en az 7 futbolcuyla da yollarını ayıracak.
İşte o isimler;
- Cengiz Ünder
- Samet Akaydin
- Levent Mercan
- Bartuğ Elmaz
- Serdar Aziz
- Burak Kapacak
- Allan Saint-Maximin