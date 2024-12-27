Fenerbahçe takımın yarısını birden gönderiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanında gönderilecek futbolcuları da netleştirdi.

TAKIMIN YARISI GİDİCİ

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler ara transfer döneminde 4 transfer yapacak ve en az 7 futbolcuyla da yollarını ayıracak.

İşte o isimler;