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Fenerbahçe takımın yarısını birden gönderiyor

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Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli adımlar atıyor. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, gönderilecek isimler de netleşti. Fenerbahçe'nin 7 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı belirtildi. İşte o isimler...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, takıma yapacağı takviyelerin yanında gönderilecek futbolcuları da netleştirdi.

TAKIMIN YARISI GİDİCİ

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertliler ara transfer döneminde 4 transfer yapacak ve en az 7 futbolcuyla da yollarını ayıracak.

İşte o isimler;

  • Cengiz Ünder
  • Samet Akaydin
  • Levent Mercan
  • Bartuğ Elmaz
  • Serdar Aziz
  • Burak Kapacak
  • Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe takımın yarısını birden gönderiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSeko:

Kim alır bunları hepsi çöp

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Haber YorumlarıSeko:

Madem bu adamlar işe yaramazdı neden aldınız.......bunun bedelini kim ödeyecek ha bide zarar etmedik yalanı var

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Bunları olayı hala anlamadılar. Futbolcu alıp alıp gönderiyorlar. Neyse zaten bizim de işimize geliyor. Aynen böyle devam

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Haber YorumlarıHakan:

herhalde hic sampiyon olamayacagiz

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıFA null:

el nesride gidecek bence

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Önce hocayı gönderin

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