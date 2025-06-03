Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i transfer etmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin sürdüğü iki taraf arasında anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'den küme düşen Adana Demirspor'un yıldızlaşan kalecisi Deniz Dönmezer için harekete geçti.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 16 yaşındaki genç kaleci Deniz Dönmezer'i kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe'nin genç kaleciyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde bitmesinin beklendiği aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VARDI

Deniz Dönmezer'in Fenerbahçe dışında Avrupa'dan da birçok talibi bulunduğu ancak oyuncunun birkaç sezon daha Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Deniz Dönmezer, bu sezon takımıyla toplam 19 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde 49 gol gören Deniz, kalesini gole kapatamadı. Genç oyuncunun piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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