Fenerbahçe, Süper Lig'in Son Haftasında Konyaspor'u 2-1 Yenerek Galip Geldi
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini İrfan Can Kahveci ve Youssef En Nesyri atarken, Konyaspor'un tek golü Melih Bostan'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında kaleci Deniz'den önce Bazoer kafayla topu kornere çelmek istedi. Son çizgide topa yetişen Szymanski içeriye ortasına yaptı. Altıpasın gerisinden En Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
75. dakikada Amrabat'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin bekletmeden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.
82. dakikada Kostic sol taraftan çizgiye inerek pasını içeriye çevirdi. En Nesyri'nin kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ergin Gözütok, Suat Güz
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Levent Mercan dk. 46), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek (Çağlar Söyüncü dk. 74), Filip Kostic, Fred, İsmail Yüksek (Sofyan Amrabat dk. 60), İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca (Oğuz Aydın dk. 46), Sebastian Szymanski (Cenk Tosun dk. 60), Youssef En Nesyri
Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Diego Carlos
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ (Uğurcan Yazğılı dk. 87), Josip Calusic, Guilherme Sitya, Riechedly Bazoer, Alessane Ndao (Yusuf Erdoğan dk. 77), Morten Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan (Kaan Akyazı dk. 62), Umut Nayir
Yedekler: Emir Gündoğdu, Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Utku Eriş, Mehmet Kaya, İsmail Esat Buğa
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 75), Youssef En Nesyri (dk. 82) (Fenerbahçe), Melih Bostan (dk. 4) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Anderson Talisca, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) - İSTANBUL