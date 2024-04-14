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Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

DEPLASMAN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde deplasman galibiyeti rekorunun da yeni sahibi oldu. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.

REKOR GALATASARAY'IN ELİNDEYDİ

Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti. Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.

ÜST ÜSTE 10. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin son 10 deplasman maçı şöyle;

Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Veysel null:

adana Demirspor maçında Nani Dzeko ya bugün Karagümrük lü oyuncuya yapılan faul ün tıpatıp aynısı yapılmıştı. ama ads maçında FB ye faul verilirken bugün Karagümrük e faul ve dolayısıyla penaltısı verilmedi.

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Veysel null:

Allah sizi bildiği gibi yapsın e mi

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Yasar Unal:

Gs deplasmanında da kazanıp taçlandırmak lazım.

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hayırdır:

Hakemlerin rekoru demek istediniz sanırım!

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Nayci İbrahim:

Hadi Fenerbahçem adım adım süper lig şampiyonluğuna doğru.....:Şampiyon sen olacaksın!

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Abdulhak Myradow:

Şu futbolu alt-üst eden zihniyet olmasaydı.Fb bu sene çoktan şampion olmuştı.

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