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Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku sarı-lacivertli formayla ilk golünü atarken, Alanyaspor 12 puanda kaldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 16 yaparken, Alanyaspor 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku" ilk 11'iyle başladı.

Konuk ekip Alanyaspor ise "Victor, Lima, Aiti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Ui Jo, Arda Usluoğlu" ilk 11'iyle sahaya çıktı.

10'uncu dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Oğuz Aydın'ın sert şutu savunmadan sekti, seken topla buluşan Guendouzi, pasını penaltı noktasındaki Greenwood'a aktardı. Greenwood'un zayıf vuruşunda top kaleci Victor'da kaldı.

Fenerbahçe 17'nci dakikada penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, önce penaltı noktasını gösterirken daha sonra yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt kararı verdi. VAR'dan gelen uyarıyla Çağdaş Altay bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada Greenwood'un kullandığı penaltıyı kaleci Victor kurtardı. Seken topu İrfan Can Kahveci tamamladı ancak ceza sahasına erken girmesi sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

31'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşturduğu Oğuz Aydın ceza sahasına girdi. Oğuz'un sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Victor'da kaldı.

37'nci dakikada Alanyasporlu hücum oyuncusu Ruan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

40'ıncı dakikada Guendouzi, rakip atağa çıkarken kazandığı topu sol taraftaki Levent Mercan'a aktardı. Levent'in arka direğe sert ortasına dokunan Lukaku topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının hemen başında kalesinden uzaklaşan Ederson'un uzaklaştırmak istediği top kısa düştü ve İbrahim Kaya'da kaldı. Kaya'nın boş ağlara göndermek istediği topa Guendouzi engel oldu.

47'nci dakikada savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Levent Mercan'ın, ön direğe gönderdiği topa dokunan İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu fakat VAR uyarısı ardından pozisyonu izleyen Çağdaş Altay, gol öncesi Kante'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

63'üncü dakikada Oğuz Aydın, kaptığı topu ceza sahası önündeki Mason Greenwood ile buluşturdu. Greenwood'un bekletmeden gönderdiği topu İrfan Can Kahveci, ceza sahası içi sağ çaprazda sağ ayakla yakın köşeye vurdu. Meşin yuvarlak dibinden az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada Alanyasporlu Ianıs Hagi, uzak mesafeden çektiği şutta kaleci Ederson topu kornere çeldi.

71'inci dakikada N'Golo Kante, üçüncü bölgeye taşıdığı topu sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'yla buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte ceza sahasına girdi, Lukaku ile buluşturmak istediği meşin yuvarlak rakipten sekip önünde kaldı. Kerem, ceza sahası çizgisinin üzerinden sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Victor'u mağlup etti: 2-0.

74'üncü dakikada Meschack, Fenerbahçe savunmasından seken topa ceza sahası dışından sert vurdu, Ederson direk dibinden güçlükle çıkardı.

75'inci dakikada Alanyaspor savunmasının hatasından kaynaklı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktası üzerindeki Oğuz Aydın'ı topla buluşturdu. Oğuz Aydın'ın yaptığı vuruş savunmadan döndü.

87'nci dakikada savunma arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Archie Brown, çizgiye inip içeri sert ortaladı. Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen topu altıpas içerisinde önünde bulan Vedat Muriqi yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ROMELU LUKAKU FENERBAHÇE'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Alanyaspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol Lukaku'nun sarı-lacivertli formayla ilk golü oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'de 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve bu cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş formasına kavuştu. Mert Hakan, Alanyaspor maçının 77'nci dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli futbolcu oyuna girerken destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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