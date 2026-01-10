Haberler

Süper Kupa zaferini Kilis'te motosikletlerle şehir turu atarak kutladılar

Güncelleme:
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 4. kez kazanmasının ardından, Kilis'te taraftarlar motosikletlerle şehir turu atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 4. kez kazanmasının ardından, Kilis'te sarı-lacivertli taraftarlar motosikletlerle şehir turu atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 4. kez kazandı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu, motosiklet kenti olarak bilinen Kilis'te de coşkuyla kutlandı. Maçın ardından çok sayıda taraftar motosikletleriyle şehir turu atarak sarı-lacivert bayraklar eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. Korna sesleriyle renklenen yollarda vatandaşlar, Fenerbahçe'nin başarısını doyasıya kutladı.

Minik taraftar Mehmet Yiğit Özcan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "En büyük Fenerbahçe" diye konuştu. - KİLİS




