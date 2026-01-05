Haberler

Fenerbahçe kafilesi konaklayacağı otele ulaştı

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Takım, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele ulaştı ve taraftarlar tarafından karşılandı.

SÜPER Kupa yarı finali için Adana'ya gelen Fenerbahçe, konaklayacağı otele ulaştı.

Adana'da Süper Kupa Yarı Final müsabakasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Mersin'de bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafile, havalimanından takım otobüsüyle polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adana'ya hareket etti.

Kent merkezinde konaklayacağı otele ulaşan Fenerbahçe kafilesi ile Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, otel önünde toplanan çok sayıda taraftar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Güvenlik önlemleri altında otele giriş yapan sarı-lacivertliler, yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda Samsunspor ile Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
