Fenerbahçe, Stuttgart Maçında 4 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Fatih Karagümrük mücadelesi 11'ine göre Stuttgart karşılaşmasına 4 değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Fatih Karagümrük maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Ederson, kaleyi Tarık'tan devralırken, ligde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Milan Skriniar da 11'e döndü. Levent Mercan'ın yerine Archie Brown, Anderson Talisca'nın yerine ise Youssef En-Nesyri görev aldı.

Ederson, 2 maç sonra kaleyi devraldı

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, tedavisinin ardından takıma döndü. 5 Ekim'de oynanan Samsunspor mücadelesi öncesi deneyimli kalecinin arka adalesinde kanama tespit edildiğini duyurulmuş ve kadrodan çıkartılmıştı. Daha sonra milli maç arasında tedavisi süren Ederson, Stuttgart maçıyla birlikte eldivenleri giydi. Ederson, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Fatih Karagümrük ile oynanan maçlarda forma giyemezken, kaleyi Tarık Çetin korudu.

Jhon Duran 58 gün sonra kadroda

Kolombiyalı golcü Jhon Duran da sakatlığı sonrası kadroya dahil edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç olan Benfica karşılaşmasında sakatlanan ve uzun süre takımı yalnız bırakan Duran, tedavisinin ardından 58 gün sonra kadroda yer aldı. 21 yaşındaki forvet, Süper Lig'de de 2 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Talisca ise yedek başladı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Stuttgart maçında da tribünler doldu. Sarı-lacivertli yönetimin son oynanan karşılaşmalarda takımlarına destek olmaları yönünde çağrıda bulunarak broşürler dağıtmıştı. Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı.

İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için bugün de tribünlerden mesaj yollandı. Kale arkası tribünlerin alt bölümünde, İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı.

Öte yandan Alman ekibinin taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu. - İSTANBUL