Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, 23 Ekim'de sahasında VfB Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idmanda futbolcular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Jhon Duran da takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü sahasında Alman ekibi VfB Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fatih Karagümrük maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, rejenerasyon yaptı.

Duran, takımla çalışmalara başladı

Bir süredir tedavisi nedeniyle takımdan uzak kalan Jhon Duran, bugün yapılan antrenmanda bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran, yapılan idmanın ilk bölüm çalışmalarında pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. Kolombiyalı forvetin gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanlarda takımla çalışması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
