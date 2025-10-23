Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Önde Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, Stuttgart ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 önde kapattı.

Stat: Chobani

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Stuttgart : Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannouss

Gol: Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 21 El Khannouss, Dk. 31 Stiller ( Stuttgart ), Dk. 26 Alvarez, Dk. 36 Tedesco (Teknik direktör), Dk. 45+4 Semedo ( Fenerbahçe )

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe- Stuttgart müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.

21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.

24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.

29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.

31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.