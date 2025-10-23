Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Önde Tamamladı

Stat: Chobani

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Stuttgart : Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannouss

Gol: Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 21 El Khannouss, Dk. 31 Stiller ( Stuttgart ), Dk. 26 Alvarez, Dk. 36 Tedesco (Teknik direktör), Dk. 45+4 Semedo ( Fenerbahçe )

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe- Stuttgart müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.

21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.

24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.

29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.

31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.