Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Mağlup Ederek Puanını 6'ya Çıkardı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Maçta penaltı kullanarak gole ulaşan Fenerbahçe, puan tablosunda 6 puana ulaştı.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 6 yaptı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayan mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kahlet düdük çaldı. Jakob Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Dennis Wollenberg Rasmussen üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" ilk 11'iyle yer aldı.

Konuk ekip Stuttgart ise "Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannous" 11'iyle başladı.

Maçın ilk 20 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu bulamadı. Fenerbahçe, 31'inci dakikada penaltı kazandı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Skriniar, Stiller'in formasından çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Jakob Kahlet, penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada orta alanda kazanılan topun ardından En Nesyri'den pası alan Nene, ceza sahasına girdi. Jaquez, Nene'ye arkadan yaptığı faulle penaltıya sebep oldu. Önce beyaz noktayı gösteren hakem Jakob Kahlet, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirtti.

66'ncı dakikada Edson Alvarez'in Stiller'e ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Jakob Kahlet, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Danimarkalı hakem, penaltı kararını iptal etti. 69'uncu dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası yayı içerisinden sol ayağıyla çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
