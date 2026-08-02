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Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürdü
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FENERBAHÇE, 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FENERBAHÇE, 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YİĞİT EFE DEMİR'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İdman öncesi genç savunmacı Yiğit Efe Demir'in doğum günü kutlandı. Pastanın mumlarını üfleyen Yiğit Efe, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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