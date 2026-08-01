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Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına devam etti
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FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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