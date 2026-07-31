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Fenerbahçe - Sturm Graz maçının hakemi Chris Kavanagh oldu

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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Chris Kavanagh oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Söz konusu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neik Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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