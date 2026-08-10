Haberler

Fenerbahçe, Sturm Graz Maçına Hazır

Fenerbahçe, Sturm Graz Maçına Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını Liebenau Stadı'nda İsmail Kartal yönetiminde yaptı. Taktik çalışmaların yapıldığı idmanı yöneticiler de izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Liebenau Stadı'nda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı, yöneticilerden Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Serkan Sarıyaprak, Savaş Adalet, Mehmet Aydın ve Yasemin Babayiğit de takip etti.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
TBMM’de tarihi gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti

TBMM’de tarihi gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Dünyada eşi benzeri yok! Bu projeyle ilçe nüfusu 2 katına çıkacak
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak

Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak