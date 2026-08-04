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Fenerbahçe, Sturm Graz Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Sturm Graz'ı ağırlayacak. Son antrenmanı teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapan sarı-lacivertlilerde, başkan Aziz Yıldırım idmanı izlerken, binin üzerinde taraftar takımı yalnız bırakmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Başkan Yıldırım, idmanı yerinde takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi.

Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

Taraftarlar, takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı.

İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı.

Antrenmanın bir bölümünü yerinde takip eden taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA
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