Fenerbahçe Stadyumu Önünde Güvenlik Görevlisini Sürükleyen Şüpheliye Hapis İstemi

Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde el hareketi yaptığı gerekçesiyle kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisini aracıyla yaklaşık 100 metre sürükleyen şüpheli Okan O.'nun 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Olay, 21 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde meydana geldi. Fenerbahçe- Kayseri spor müsabakasının ardından öğlen saatlerinde stadyum yanına aracıyla gelen şüpheli Okan O. (49) stadyum önünde araçtan inerek el hareketi çekti ve kayda aldı. Daha sonra aracına binen Okan O. kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisi Abdülkadir G.'yi yaklaşık 100 metre sürükledi. Olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinin ardından şüpheli hakkında 'Sporda Şiddet Yasası' gereğince hakaret olarak nitelendirilen eylemi nedeniyle 1 yıl boyunca takımının spor müsabakalarında emniyette imza atmak suretiyle seyirden men tedbiri uygulandı.

6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olayın 21 Nisan'da Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ardından meydana geldiği belirtildi. Stadyum çevresine aracıyla gelen şüpheli Okan O.'nun araçtan inerek stadyuma doğru cep telefonuyla el hareketi çektiği, bu anları kayda aldığı aktarıldı. Şüphelinin olay esnasında yanına doğru gelen stadın güvenlik görevlisi Abdülkadir G.'yi (35) ise kaputta yaklaşık 100 metre sürüklediği ve araçtan yere atmak suretiyle yaraladığı da kaydedildi. İddianamede, araçta bulunan şüpheli dışındaki 2 kişinin tespit edilerek olaydan sonra yakalandığı ve şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmayan kişiler hakkında yalan tanıklıktan soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Şüpheli Okan O.'nun 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.