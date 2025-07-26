Fenerbahçe Stadı'nın adı resmen değişti

Fenerbahçe Stadı'nın adı resmen değişti
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Fenerbahçe Stadı'nın adı yapılan sponsorluk anlaşması sonrası 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi' oldu.

Fenerbahçe Kulübü, ' Chobani' markası ile sponsorluk anlaşması yapıldığını ve bu kapsamda stadın adını "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre; 2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

STADIN ADI DEĞİŞTİ: CHOBANİ STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda Genel Sekreteri Burak Kızılhan sponsorluk hakkında açıklamalarda bulundu. Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi.

Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:

"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan Reno:

kobani stadı hayırlı olsun :))

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Haber YorumlarıMusa özcan:

açılışı da mazlum kobani yapar. israilli koç

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Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

Oooo masonlara hizmete tam gaz devam. Bravoooo Ali Koç.

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

Kobani bir bölgeydi şimdi reisin anlaşmasıyla devlet stadyumu oldu

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Haber Yorumlarırp4wk448jn:

anteraman gabarda hazırlık maçını Kandilde oynarkar artık .Yakında başgan Ali’nin heykelinide dikerler :D

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