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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe tasarısı oylamaya sunuldu. Bütçe, oyçokluğuyla kabul edildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe tasarısı oylamaya sunuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe tasarısı oylamaya sunuldu. Bütçe, oyçokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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