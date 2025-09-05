Haberler

Fenerbahçe, Spalletti'den sonra bir teknik adam daha ret yedi

Fenerbahçe, Spalletti'den sonra bir teknik adam daha ret yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ederken Sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. Sarı-lacivertliler, Luciano Spalletti'nin ardından Ange Postecoglou'dan da olumsuz yanıt aldı. Avustralyalı teknik adam, Türkiye'ye gelmeyi reddetti.

Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Luciano Spaletti'den sonra bir kötü haber daha geldi.

ANGE POSTECOGLOU'DAN TÜRKİYE'YE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spalletti'nin ardından son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'ın başında olan Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. Haberde, 60 yaşındaki teknik adamın beş büyük ligdeki bazı kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği ve Türkiye'de çalışmak istemediği aktarıldı.

Fenerbahçe, Spalletti'den sonra bir teknik adam daha ret yedi

GERİYE KALAN ADAYLAR

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin listesinde İsmail Kartal, Edin Terzic, Vincenzo Montella ve Domenico Tedesco kaldı. Sarı-lacivertlilerin başına hangi teknik direktörün geleceği merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongreleriyle ilgili itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kongre itirazını kabul etti
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı askeri öldürdü
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSadi:

Hiçbiri gelmez bu yönetimle anlaşmak çok zor Vural savaşı getirin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXkişi:

"Yapı" olarak bilinen siyaset-mafya karışımı Gs lobisinin ligin sportif gerçekliğini bitirdiği için FB nin bu adamları ikna etmesi bir hayli zor. Adamlar gs için dizayn edilmiş bir lige geldiğini bilmiyor mu?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCool Black:

Taraftar getirsin birini çok biliyorlar ya. Beşiktaş’ta da durum aynı. Futbolcun oynamıyorsa hata yapıyorsa, her yıl kadroyu bozup değiştiriyorsan bunda teknik adamın suçu yok. Beşiktaş’ın 3 sezonda 10 kere değişti ve sonuç? İstikrar yoksa guardiola da gelse boş. Maurinho gelse yine olmaz diyorduk o bile kesmedi düşünün.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMiharbi mediç :

bıktık daha ne bekliyorsunuz yabancı hastalığınız nedir ya bıktık bıktık adam gelecek seneye garanti şampiyonuz diyecek olmayınc bu takımı ben kurmadım diyecek .....İsmail Kartal Volkan Demirel derhal ikisi takımın başına geçmeli bir dakika bile düşünmeden

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.