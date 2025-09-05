Fenerbahçe, Spalletti'den sonra bir teknik adam daha ret yedi

Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Luciano Spaletti'den sonra bir kötü haber daha geldi.

ANGE POSTECOGLOU'DAN TÜRKİYE'YE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spalletti'nin ardından son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'ın başında olan Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. Haberde, 60 yaşındaki teknik adamın beş büyük ligdeki bazı kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği ve Türkiye'de çalışmak istemediği aktarıldı.

GERİYE KALAN ADAYLAR

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin listesinde İsmail Kartal, Edin Terzic, Vincenzo Montella ve Domenico Tedesco kaldı. Sarı-lacivertlilerin başına hangi teknik direktörün geleceği merakla bekleniyor.