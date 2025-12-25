Haberler

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz: Biz bu sene şampiyon olacağız

Güncelleme:
Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, taraftarların desteğiyle bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti. Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından açıklamalar yapan yönetim, taraftarlara teşekkür etti.

FENERBAHÇE Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Taraftarımızda buraya desteğe geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Şununla bitirelim: Biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarımızın desteği hiçbir zaman eksilmesin diliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, başkan Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarının desteğinin hiçbir zaman eksilmemesin dileyen Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Bugün Cuma gününden beri işlemekte olan hukuki sürecin bir aşamasını daha geçtik. Başkanımız bugün savcılıkta ifadesini verdi arkasından sorgu hakimliğinde ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkanımız biraz sonra kulübe geçecek. Biz bu süreçte başkanımızın haklılığına inanıyoruz. Taraftarımızda buraya desteğe geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Şununla bitirelim: Biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarımızın desteği hiçbir zaman eksilmesin diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ADEM KÖZ: DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise, "Sürecin başından beri bize destek gösteren camiamıza ve tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Daha güzel günler gelecek" şeklinde konuştu.

