Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı İstanbul'a getirdi. Faslı orta saha oyuncusunu taşıyan özel uçak 16.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Amrabat'ı, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarları selamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, daha sonra alandan ayrıldı. Amrabat, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.